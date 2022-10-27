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2 milyon 300 bin TL'lik dolandırıcılık: Sahte yarbay ve işbirlikçisi yakalandı

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#Dolandırıcılık#Sahte Yarbay#Aydın
2 milyon 300 bin TLlik dolandırıcılık: Sahte yarbay ve işbirlikçisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 13:28

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisini 'istihbaratçı yarbay' olarak tanıtıp, iş birliği yaptığı M.K. ile sahte evrak düzenleyerek, 9 kişinin 2 milyon 300 bin TL'si dolandıran 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Kendisini 'istihbaratçı yarbay' olarak tanıtan A.İ. ile iş birliği yaptığı M.K., Hazine arazisi satışı ve silah ruhsatı sorunlarını çözme vaadiyle sahte belgeler düzenleyip, 9 kişinin 2 milyon 300 bin TL'sini dolandırdı. Mağdurlardan bazıları jandarmaya gidip, şikayette bulundu. Şikayetler sonrası harekete geçen jandarma, A.İ. ve M.K.'nin bir kişiyle daha benzer şekilde irtibat kurduğunu belirleyip, buluşacaklarını tespit etti. Buluşma noktasında önlem alan jandarma, A.İ. ve M.K.'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada; Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Dolandırıcılık#Sahte Yarbay#Aydın

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