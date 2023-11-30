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2 liseli genç dalgalara kapılmıştı... 4 gün sonra sahilde mont ve cep telefonu bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Fırtına#Deniz
2 liseli genç dalgalara kapılmıştı... 4 gün sonra sahilde mont ve cep telefonu bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 12:24

Trabzon'da, limanda cep telefonuyla görüntü çekerken fırtına kaynaklı dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları 4’üncü günde de sürüyor. Çalışmalara eşlik eden Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) gönüllülerinin, olay yerine 2 kilometre mesafedeki sahilde, kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar para bulması üzerine aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı.

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Olay, 27 Kasım’da Beşikdüzü ilçesi Liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle, denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alıp cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmek istedi.

2 liseli genç dalgalara kapılmıştı... 4 gün sonra sahilde mont ve cep telefonu bulundu

Bu sırada dalgalara kapılan 2 öğrenci, denize sürüklenip kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

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2 liseli genç dalgalara kapılmıştı... 4 gün sonra sahilde mont ve cep telefonu bulundu

Ekipler, bölgede kayıp liselilere ulaşmak için sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başladı. Havadan helikopter destekli aramaların 4'üncü gününe, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı.

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2 liseli genç dalgalara kapılmıştı... 4 gün sonra sahilde mont ve cep telefonu bulundu

Yaklaşık 100 kişilik ekip tarafından, akıntı tehlikesine karşı sürdürülen arama çalışmalarına, çevre illerden gelen ekipler de destek verdi. AFAD dalgıçları, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemiyle çalışan sonar teknolojili cihazla suda arama yaptı.

2 liseli genç dalgalara kapılmıştı... 4 gün sonra sahilde mont ve cep telefonu bulundu

Öte yandan arama çalışmalarına destek veren SÜR-AK gönüllüleri, olay yerine 2 kilometre mesafede Vakfıkebir ilçesi sahilinde kuma gömülü kayıp öğrencilere ait olabileceği değerlendirilen mont, cep telefonu, kalem ve bir miktar paraya ulaştı. Bu gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

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2 liseli genç dalgalara kapılmıştı... 4 gün sonra sahilde mont ve cep telefonu bulundu

 

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#Trabzon#Fırtına#Deniz

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