2 komşu ilçenin komutan ablaları... Peri Bacaları onlara emanet

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün ile Kayseri Hacılar Jandarma Komutanı Teğmen Esma Sayıcı, başta kadın ve kız çocuklarına yönelik olmak üzere yaptıkları çalışmalarla alkış alıyor. Aile içi şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapan iki komşu ilçenin aynı zamanda iyi arkadaş olan kadın komutanları Buket ve Esma, hikâyelerini, başlarından geçen ilginç anılarını, kadınlarla yaşadıkları diyalogları Hürriyet’e anlattı.

AİLEDEN BİRİ GİBİYİM...

“Kadınlar beni kızları gibi görüyor, birlikte ekmek yapıp pekmez kaynatıyoruz” diyen Teğmen Buket Ergün, ilçe halkına kendisini çok sevdirmiş. Özellikle kız çocukları onu örnek alıyor: “Önceleri ‘Öğretmen olacağım, hemşire olacağım’ diyen kız çocukları şimdi öğretmenlerine ‘Ben de Buket abla gibi komutan olacağım’ diyor. Köylere gittiğim zaman kadınlar yolumu kesip çaya kahveye davet ediyor. Oturup onların dertlerini dinliyorum. Kızları gibi görüyorlar, hem saygı hem de sevgi gösteriyorlar. Kadınlarımızı bir araya toplayıp, aile içi şiddetle ilgili eğitimler veriyorum. Bir olay yaşadıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda yol gösteriyorum. Aile içi şiddetle ilgili erkeklere de eğitimler veriyorum, onları uyarıyorum.”

TEYZELER ZİYARETE GELİYOR

Teğmen Esma Sayıcı da kız çocuklarına idol olmaktan gururlu: “Jandarmaya girince ‘Kadından asker mi olur, başka meslek mi yok? Yapabiliyor mu?’ gibi tepkiler geliyordu. Ama bizim kararlılığımızı, cesaretimizi ve başarımızı gördükçe, bu yayıldıkça kadınların da her şeyi yapabildiğini görüyorlar. Jandarmayı hep erkeklerden ibaret olarak gören, kadın jandarma görmeyen, sadece köylerde devriye gezen jandarma araçlarını gören kız çocukları şimdi ‘Ben Esma abla gibi olacağım’ diyor. Kız çocuklarına rol model olmak beni ayrıca gururlandırıyor. Kadınlar beni çaya çağırıyor. Teyzeler arıyor, ‘Komutan kızım, yoğurdumu çalıp (mayalayıp) ziyaretine geliyorum’ diyerek bana yoğurt getiriyor.”

Teğmen Buket Ergün, ilgisini eksik etmediği kız çocuklarının kalbini kazanmış.

PERİ BACALARI ONA EMANET

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nden mezun olan 30 yaşındaki Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün’ün ilçe komutanlığına giden hikâyesi gazetelerden gördüğü bir ilanla başlamış: “Bir ilanda jandarmaya kadın alınacağını gördüm. Kadınların da bu meslekte kendini gösterebileceğine, başarılı olacağına inandığım için başvurdum. Belki engel olurlar diye aileme söylemedim.

Gizlice girdim, bütün aşamaları kazandıktan sonra ailemin hepsini bir araya topladım. Herkes merakla, heyecanla benim ne söyleyeceğimi bekliyordu. Dedim ki ‘Ben artık bir jandarmayım.’ Herkes bir şok geçirdi, önce şaka sandılar. Baktılar ben ciddiyim, annemle kız kardeşim boynuma sarılıp mutluluk gözyaşı döktü. Kızkardeşim şimdi ‘Komutan ablam var’ diye gurur duyuyor. Ürgüp gibi turistik bir bölgede görev yapıyorum, çok sayıda yabancı turist geliyor. Geçenlerde bir yabancı ülkenin büyükelçisi gelmişti, çoğu kadın 10 kişilik bir yabancı turist kafilesiyle. Beni görünce şaşırdılar ‘Türkiye’de bu kadar genç, güzel kadınlar asker oluyor mu?” dediler. Çok hoşlarına gitti, sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Buraya gelen yerli-yabancı turistlerin güvenliğini sağlıyoruz. Beni karşılarında görünce hemen ilgi gösterip fotoğraf çektiriyorlar.”

VATANI KORUMANIN CİNSİYETİ OLMAZ

Uluslararası İlişkiler’den mezun olan 30 yaşındaki Kayseri Hacılar Jandarma Komutanı Teğmen Esma Sayıcı, 2017 yılında Şırnak’taki helikopter kazasında şehit düşen Jandarma Yarbay Songül Yakut’u kendisine örnek almış. ‘Vatanı korumanın cinsiyeti yoktur, jandarma teşkilatında kadın erkek ayrımı olmaz’ diyen Teğmen Esma Sayıcı, komutanlığa uzanan yolculuğunu şöyle anlattı: “Jandarma olmak kendime koyduğum bir hedefti. Bu yolda Atatürk’ü örnek aldım, onun gittiği, onun yürüdüğü yoldan gitmek istedim. Askerlikle ilgili çocukken bildiğim tek şey başçavuştu.



Teğmen Esma Sayıcı, Hacılar halkıyla iç içe olmuş. Düğünlerine de hep davetli, cenazelerinde de onları yalnız bırakmıyor.

Babam, erkek kardeşime ismiyle değil de hep ‘başçavuşum’ derdi. Ben de ‘Başçavuş olacağım’ diye tuttururdum. Nasip oldu, sınavları kazandık, jandarma teşkilatında teğmen oldum. Babam, aileden başçavuş çıkmasını beklerken teğmen çıktı. Kendi kızının bu mesleğe, böyle bir rütbeyle başlaması babamı çok gururlandırdı. İlk göreve başladığımda çok şaşırdılar. Köyleri gezerken jandarma aracından indiğimde, genelde erkek bir komutanı bekledikleri için kadın komutanı karşılarında görünce şaşırıyorlardı. Şimdi jandarma aracını gören kadınlar-kızlar, çocuklar önümü kesiyorlar.”

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