2 katlı binada çıkan yangında bedensel engelli Emre hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6358'inci sokaktaki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri evde bulunan bedensel engelli Emre Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.