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Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

2 kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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2 kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, tarla sularken silahlı saldırıya uğrayan Abdil Çetin (45) yaşamını yitirdi, birlikte yaşadığı Sevgi Doğanay (30) ise ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen S.K. ile İ.K. adlı kardeşler, gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Dalaman'ın Söğütlüyurt mevkisindeki arazide meydana geldi. Çiftçi Abdil Çetin, birlikte yaşadığı Sevgi Doğanay ile tarlasını sulamaya gitti. Bu sırada tarlaya gelen S.K. ile İ.K. isimli kardeşler, bilinmeyen nedenle Çetin ve Doğanay’a av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Abdil Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Sevgi Doğanay ise ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K. ve kardeşi S.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Abdil Çetin'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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