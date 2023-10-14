2 ilde kaçak göçmen operasyonu: 19 şüpheliden 12'si tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Projeli Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" soruşturması kapsamında, göçmen kaçakçılarına yönelik farklı tarihlerde 11 ayrı operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda organizatörlük yaptığı belirlenen toplam 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda aynı zamanda 425 kaçak göçmen de yakalandı. Göçmen kaçakçılarının kullandığı 9 araç, bot, yelkenli tekneye ise el konuldu.