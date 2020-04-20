2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul!

İstanbul'da koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Şirinevler Meydan'ında da 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, alanlarda vakit geçirdi. Polis ekipleri 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşları uyararak evlerinde kalmalarını istedi. Bazı vatandaşlar maske takmazken, bazılarının da sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.









