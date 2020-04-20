MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul!
GeriGündem 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, çoğu vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak meydanları doldurdu. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. İstanbul’da Şirinevler meydanı bugün böyle görüntülendi.

İstanbul'da  koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Şirinevler Meydan'ında da  'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, alanlarda vakit geçirdi. Polis ekipleri 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşları uyararak evlerinde kalmalarını istedi. Bazı vatandaşlar maske takmazken, bazılarının da sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.


2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından… Bugün İstanbul

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle