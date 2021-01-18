2 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evde ölü bulundu

Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın zemin katında yaşayan Dursun Alkaya'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde eve gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Alkaya'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun Alkaya'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkaya'nın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.