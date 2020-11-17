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Olcay DÜZGÜN - DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

2 gündür aranan kadın, sulama kanalında ölü bulundu

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2 gündür aranan kadın, sulama kanalında ölü bulundu
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Zöhre Yüce (91), sulama kanalında ölü bulundu.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Kayaönü Mahallesinde meydana geldi. 6 çocuk annesi Zöhre Yüceden 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili polis, yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Zöhre Yücenin evine yakın olan sulama kanalında arama yapıldı. Çalışma sonucu Yüce’nin sulama kanalı içinde cansız bedeni bulundu. Ekiplerin çalışması sonrası Yücenin cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı. Zöhre Yüce’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kadının kanaldan su almak için eğildiği sırada dengesini kaybederek, düşmüş olabileceğini belirlediği öğrenildi.

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