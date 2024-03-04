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2 gün evde alıkoydular... 180 bin TL’lik borca işkence

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#KOCAELİ#Alıkoyma#İşkence
2 gün evde alıkoydular... 180 bin TL’lik borca işkence
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 07:00

KOCAELİ’nde S.S. (30), 23 Şubat tarihinde borçlusu olduğu Y.Ç. (26) ile bir araya geldi. Görüşmede S.S., Y.Ç.’ye borcunu ödemeyeceğini bildirdi.

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Y.Ç. arkadaşlarıyla birlikte S.S.’yi bir eve götürerek alıkoydu. Y.Ç. ve arkadaşları S.S.’yi 2 gün boyunca feci şekilde dövdü. 2 günün sonunda serbest bırakılan S.S. hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde S.S.’nin sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırıklıklar olduğu belirlendi. Hastane polisine haber verilmesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polsi ekipleri, Y.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen arkadaşları İ.T., O.G., B.K., Ö.A. ile Ö.O. isimli şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklandı, Ö.A., B.K. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GASP DA ETMİŞLER

S.S. polise verdiği ifadesinde, Y.Ç. ile birlikte araç kiralayıp kaza yaptıklarını ve araç kiralama firmasına 180 bin TL borçlandıklarını söyledi. Cezaevine girdiği için parayı ödeyemediğini, Y.Ç.’nin kendisini alıkoyarak para istediğini belirtti. Y.Ç.’nin S.S.’yi darp ettikten sonra cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasp ettiği aktarıldı.

 

 
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#KOCAELİ#Alıkoyma#İşkence

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