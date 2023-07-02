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2 çocuk babasıydı sevgilisi öldürdü

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#Balıkesir#Cinayet#Sevgili
2 çocuk babasıydı sevgilisi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı, evli ve 2 çocuk babası Onur Öztürk’ü (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tuğba Ünlü (32), tutuklandı.

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Bandırma’da önceki gün meydana gelen olayda, Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokak’ta hareketsiz yatan bir erkeği görenler, polise haber verdi. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürülen kişinin Onur Öztürk olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olan Onur Öztürk’ün cesedini, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırırken, birlikte yaşadığı gece kulübünde çalışan Tuğba Ünlü’yü ise gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması yapılan Tuğba Ünlü dün, cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan Tuğba Ünlü tutuklandı. Öztürk’ün, çiftçilik yaptığı Balıkesir’in Manyas ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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#Balıkesir#Cinayet#Sevgili

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