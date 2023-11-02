2 bin 949 km sınır böyle korunuyor... DRAGON’un gözleri görüyor, MİDAS’ın kulakları duyuyor

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Düzensiz göç ve sığınmacılar nedeniyle gündeme gelen sınır güvenliği konusunda Meclis komisyonunda önemli bir oturum gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı Plan Harekât Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan, 2 bin 949 kilometrelik kara sınırlarının nasıl korunduğuna dair bilgiler verdi:

-3 METRELİK BETON BLOKLAR: “Fiziki güvenlik sistemi; modüler beton duvar, devriye yolu, gözetleme kulesi, güçlendirilmiş kafes tel ve hendekten oluşuyor. Sistemde siber optik algılama MİDAS, hat boyu kamera, kara gözetleme radarı, mobil gözetleme aracı, uzaktan komutalı silah, RF sinyal karıştırıcı, akustik atış yeri tespit sistemi-SPOT bulunuyor.

-BALİSTİK YAŞAM KULESİ: Yüksek fiziki korumalı modern karakolların 85’i tamamlandı, 12 tanesinin inşası devam ediyor. 119 tane daha karakol inşaatı var. Yüksek bölgelerde 80 modüler üs bölgesi tamamlandı.

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-RADARLARLA TAKİP: ACAR ve Retinar radar sistemleriyle 4-10 kilometreden insan ve araç tespitleri yapılabiliyor. Bu radar sistemleri çoklu hedef takibi, 360 derece kapsama alanı ve eksi 30 ila artı 55 derece meteorolojik koşullarda tespit yapabilme kabiliyetine sahip. ŞAHİNGÖZ termal kamerayla 5 kilometreden gece ve gündüz şartlarında tespit yapılıyor. DRAGONEYE kamerayla ise 16 kilometreden gece ve gündüz, sisli havalarda da tespit imkânımız var.

-20 METREDE TÜNEL TARAMA: Elektrooptik kulelerimiz yaklaşık 50 metre yükseklikte. Bunların üzerine kamera ve keşif gözetleme sistemleri entegre edildi. Asansörlü kule sistemimiz 25 metre yükseklikte. Tünel arama cihazlarıyla radyofrekans dalgası yerin altına gönderilmek suretiyle, yerin 20 metre altındaki boşluklar tespit ediliyor.

-AYAK SESLERİNİ ALGILIYOR: Devriye yolunda 1 metre derinliğine gömülen kabloyla sınıra yaklaşan insan yürüme, koşma ve araç hareketleri tespit edilebiliyor; bu bilgiler gözetleme merkezlerine aktarılıyor. Geçişlerin yoğun olduğu bölgelerde arazinin şeklinde üretilmiş fotokapan sistemleriyle hareket algılandığında fotoğraf ve görüntü çekimi izleme merkezlerine gönderiliyor.”

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ŞAHİNGÖZ termal kameralar 5 kilometre mesafeyi gece gündüz gözetliyor.

60 BİN MEHMETÇİK

8 ülkeyle kara komşusu olan Türkiye; 7 hudut tugayı, 6 hudut alayı ve 9 bin takviye askerle 60 bin Mehmetçik 7 gün 24 saat sınır güvenliğini sağlıyor. Bu askeri güç; Hollanda, Portekiz gibi bazı Avrupa ülkelerinin ve Kanada, Güney Kore, Güney Afrika gibi ülkelerin toplam ordu varlığına, Avusturya ve İsveç orduların ise birkaç katına denk geliyor.

10 AYDA 183 BİN KİŞİ ENGELLENDİ

Tuğgeneral Serkan Bircan, 2023 başından bu yana 183 bin 207 düzensiz göçmenin geçişinin engellediğini, 10 bin 601’inin yakalandığını, büyük çoğunluğu FETÖ mensubu olmak üzere toplam 563 bin teröristin kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini söyledi.