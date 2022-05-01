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‘2 bin 600 lira maaşlı emekli belediye başkanı’

#CHP#Emekli#Maaş
‘2 bin 600 lira maaşlı emekli belediye başkanı’

CHP, “2 bin 600 lira aylıkla geçinmeye çalışanlar var” diyerek emekli belediye başkanlarının maaş sorununu gündeme taşıdı.

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Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, binlerce emekli belediye başkanının açlık sınırının yarısı ücretle geçim mücadelesi verdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

4 KAT FARK VAR

“Bağ-Kur’dan emekli olan bir belediye başkanı 2 bin 600 lira maaş alırken, SGK’dan emekli belediye başkanının aylığı bunun 2 katına, Emekli Sandığı’ndan emekli belediye başkanının aylığı ise bunun 4 katına kadar çıkıyor. Ayrıca, 2008’den önce emekli olan belediye başkanları ile bu tarihten sonra emekli olanların maaşları ve tazminatları arasında da ciddi adaletsizlik bulunuyor.”

              

 

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