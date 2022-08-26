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2 bin 450 tavuk havasız kalıp öldü

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#Tavuk#Hatay#Elektrik
2 bin 450 tavuk havasız kalıp öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 14:58

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki çiftlikte elektrik kesintisinden kaynaklı havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

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Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan Gani Yılmaz, ailesiyle birlikte bir akrabasının cenazesine gitti. Bu sırada son 2 aylık elektrik faturası ödenmediği için çiftliğin elektriği kesildi. Bu nedenle havalandırma sistemi çalışmadı, çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

2 bin 450 tavuk havasız kalıp öldü


Cenaze dönüşü büyük üzüntü yaşayan Gani Yılmaz, "Biri 3 bin 71 TL, diğeri 4 bin 933 TL olmak üzere iki faturayı ödeyemedim. İlgili firma, çiftliğin elektriğini kesti. Bunun üzerine tavuklarım çiftlikte havasız kaldı. Neredeyse hepsi telef oldu. Çaresizce telef olan tavuklarımı bir çukur açıp, gömdüm. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi

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#Tavuk#Hatay#Elektrik

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