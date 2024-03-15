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2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşıyordu... İranlı akademisyen Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü

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#Shiva Kavani#İran#Kanada
2 aydır İstanbul Havalimanında yaşıyordu... İranlı akademisyen Geri Gönderme Merkezine götürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 16:29

İran'lı akademisyen Dr. Shiva Kavani Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmemişti.İran'a da gitmek istemeyen akademisyen yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürmek zorunda kalmıştı. Dr. Shiva Kaviani havalimanı polisi tarafından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu. Ret cevabı alan İranlı akademisyen Ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye girmiş ardından da Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitmişti. Buradan da ret cevabı alan akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü. İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin durumu Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirmişti.

2 aydır İstanbul Havalimanında yaşıyordu... İranlı akademisyen Geri Gönderme Merkezine götürüldü

KANADA'YA GİDEMEDİ; İRAN'A DA GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ

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Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatını sürdürdü. İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonrasında İranlı Dr. Shiva Kaviani, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İranlı akademisyen işlemleri tamamlanana kadar Silivri'deki Geri Gönderme Merkezinde kalacak.

2 aydır İstanbul Havalimanında yaşıyordu... İranlı akademisyen Geri Gönderme Merkezine götürüldü

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#Shiva Kavani#İran#Kanada

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