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Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

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2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, menzili artırılmış 2 ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. 

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. ANKA’lar, Mavi Vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürecek" denildi.

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