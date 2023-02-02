197 ülkenin tamamını gezdi

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Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduktan sonra 13 yıl boyunca matematik öğretmenliği yapan Murat Fıçıcı, yaklaşık 30 yıldır dünyayı geziyor. Dünyanın bütün ülkelerine ayak basma hedefine ulaştığını 26 Ocak günü Pasifik Okyanusu’ndaki Marshall Adaları’ndan yaptığı paylaşımla duyuran Fıçıcı’nın seyahat aşkı üniversite yıllarına dayanıyor. Önceleri arkadaşlarıyla birlikte otostopla, otobüsle, trenle Türkiye’yi gezen Fıçıcı, ‘bir yerden sonra zincirlerimizi kırdık’ diyerek yurtdışına çıkmaya başladıklarını söylüyor. İlk yurtdışı seyahatini Hindistan’a yaptığını ve öğretmenlik yıllarında da birçok ülkeyi gezdiğini anlatan Fıçıcı gezginliğin hem kendi hayatını hem de birçok gencin hayatını nasıl şekillendirdiğini şöyle anlatıyor:

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MYANMAR

TÜM MASRAFLARINI KARŞILIYORUM

Öğretmenlik yaptığım yıllarda sınıfın en haylaz çocukları tenefüslerde yanıma gelir yabancı ülkelere yaptığım seyahatlerle ilgili anılarımı anlatmamı isterdi. Ben de ‘bu çocukları okul içinde kazanamıyoruz ama eğer dünyayı gezmelerini sağlarsak tarihi, coğrafyayı, kültürleri de öğrenirler’ diye düşünürdüm. Sonra kafamda gelirinin bir kısmını gençlerin dünyayı tanımasına ayıracak bir işyeri açma fikri oluşmaya başladı. Bu düşünceyle öğretmenlik yaptığım Eskişehir’de meslekten ayrılıp bir kafe açtım. 20 yıl önce başladığım bu iş zaman içinde büyüdü ve bu süre içinde 18-25 yaş arası yaklaşık 2 bin gencin yurtdışına çıkması için sponsor oldum. Gençlerin yeme, içme, konaklama, ulaşım gibi tüm masraflarını karşılıyorum.

PERU

CESUR GENÇLERE ÖNCELİK VERDİK

Varuna Gezgin adlı kafe bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de 15 şubeye ulaştı. Projenin en başında yurtdışına çıkmak isteyen tüm gençlere kapımızı açtık ama talepler arttıkça dünyayı gezme isteği ve cesareti olan gençlere öncelik verdik. Bu şekilde her yıl 30 kişilik kontenjan belirliyoruz.

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KÜBA

EN ÇOK DAĞLIK ÜLKELERİ SEVİYORUM

“Nepal, Bolivya gibi dağlık ülkeleri daha çok severim. Çünkü buralarda elverişsiz şartlarda yaşayan insanlar dostluğun, arkadaşlığın, yardımlaşmanınkıymetini bilirler. Bu tür ülkelerin insanlar paylaşmayı bilir ve tanrı misafiri kültürleri vardır. Bu sebeple buralar benim daha çok mutlu olduğum yerler oldu. Ama deniz, kum, güneş ülkeleri sizi daha çok ‘dolar’ olarak görürler. Turistten nasıl para kazanırız gibi bir bakış açıları vardır.”

ZANZİBAR

GEZMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“1993’te dünyayı gezmeye başladım. 2 yıl önce ABD’li bir gezgin, 197 ülkenin tamamına giden 96’ncı kişi olarak açıklandı. Baktım ki ben de çok yaklaşmışım kendime hedef koydum ve ulaştım. Şu an ailemle Tayland’dayız. Oğlum 5 yaşında ve şimdiden 30 ülke gördü.”