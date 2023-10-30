1923 askerle 100. yıl geçidi

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Ankara Garnizonu’na bağlı 1923 askerin katıldığı törende dev Atatürk posteriyle birlikte askerler, TBMM önünden Ulus’taki 2’nci Meclis’e kadar yürüdü. Geçit törenine askerlerin yanı sıra polis, jandarma, polis ve jandarma özel harekât, 112 Acil ekipleri, polis ve jandarma arama kurtarma birlikleri, akademisyenler, milli sporcular, Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler de katıldı. Geçit törenine Ankaralılar da büyük ilgi gösterdi. Kortejin yürüdüğü güzergâhı Türk bayraklarıyla dolduran 7’den 77’ye on binlerce vatandaş, alkış ve sloganlarla geçit törenine destek verdi.