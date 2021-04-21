1915 Konferansı... Altun: Ortak geçmiş çarpıtılıyor

Altun, İletişim Başkanlığı’nca, 1915 olaylarının tarihsel arka planını ele almak amacıyla düzenlenen “1915 Olayları Uluslararası Konferansı”nda, şunları söyledi:

HRANT DİNK’İN SÖZLERİYLE

“Savaş koşullarında vatan savunması amacıyla belirli bölgelerde yaşayan Ermeniler tehcir edildi. Farklı parlamentoların bu konuda verdikleri kararlar, onları dayatmacı ve zorba yapar. Hrant Dink şöyle izah etmişti, ‘Kim tedavi edecek yaşananları? Fransız senatosunun kararı mı? Bunlar mı bizim dostumuz?’”

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