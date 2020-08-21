'19 yıllık bu uzun yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler oldu'

KOLTUK HIRSI DEĞİL, HİZMET AŞKIYLA

“19 yıl önce milletin sinesinden çıkmış bu hareket, Necip Fazıl’ın ifadesiyle pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 19 yılda vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine kadar pek çok badireyle yüzleştik. Ama yılmadık. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara prim vermedik. ‘İnanıyorsanız üstünsünüz’ müjdesiyle hep daha çok çalıştık. Çünkü biz yola koltuk hırsıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık.

EMANETİ SIRTLANLARA YEDİRMEDİK

14 Ağustos 2001’de ‘bismillah’ diyerek çıktığımız bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. 19 yıl boyunca defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık. İçerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık. Ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Manşetlerle çarpışa çarpışa, ülkemize ve partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık.

NEFESİ YETMEYEN, YOLUNU ŞAŞIRAN

19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi elbette nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Yolda kalanlara, bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, kutlu mücadelemize devam ettik.

SADAKAT, YOL VE SİLAH ARKADAŞLIĞI

Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafızamızdan bir an olsun çıkarmadık ve çıkartmayacağız. Maskeli, gizli ajandalı, kapalı kapılar ardından bir siyaset yolu izlemedik, bundan sonra da bu tür yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz.

MEDYADA GÜNDEM OLMAK YERİNE

Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Bize oy versin vermesin yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edineceğiz. Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine eserlerimize projelerimizde milletimizin gönlünü kazanma peşinde olacağız. Hizmetin yanına tevazuyu, şeffaflığı ve nezaketi eklemeyi unutmayacağız. AK Parti’nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz, ahdine kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz.”

YERELDE HATANIN BEDELİNİ ÜLKE ÇAPINDA ÖDERİZ

"Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının, memnuniyetsizliğin bedelini ülke çapında öderiz. Ufkunuzu şehrin sınırlarına hapsetmemelisiniz. AK Partili bir belediye başkanı olarak sizler 83 milyonun her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarınızda hissetmelisiniz. Yerel yönetimler reformunu gündeme getirmeyi planlıyoruz. Mahalli idarelerimizin kronik sorunlarını hal yoluna koymayı hedefliyoruz.

GENÇLİK PROJESİ

AK Parti olarak gençleri hep el üstünde tuttuk, hep öncelik verdik. Hedefimiz, yılda 1 milyon olmak üzere seçime kadar 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek. Yerel Yönetimler Başkanlığımız bir proje hazırlığı içinde. 3 yıllık yoğun ve titiz çalışmanın neticesinde kapsamlı belediye gençlik faaliyetleri modellemesi çıktı. 2023’e giden yolda, önemli adım olarak gördüğüm bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum."

İSTANBUL ELEŞTİRİSİ: ‘ÇÖP DAĞLARIYLA ADETA BİR REZİLLİK’

"Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç’i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Çöp dağlarıyla İstanbul’u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. Bir yıl öncesine kadar sıkıntı yaşanmayan şehirlerimiz, toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. İstanbul’u özellikle söylüyorum. Çöp, çamur, çukur. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız kılık kıyafetine göre, siyasi görüşüne göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz. ‘Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ sözü veren Bay Kemal, o garip insanları işinden aşından etmedi mi?"

11 MADDELİK MANİFESTO

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın toplantıda belediye başkanlarına açıkladığı 11 maddelik manifesto: