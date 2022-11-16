19 yıldır dinmeyen acı... Sinagog saldırılarının kurbanları anıldı

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15 Kasım 2003 günüydü. Sabah saatlerinde iki dakika arayla İstanbul'da iki sinagoga ardı ardına bombalı saldırı düzenlendi. Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom ve Şişli'deki Beth İsrael sinagoglarına yapılan saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırının 19'uncu yıldönümünde saat 09.23'te Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin’in yakınları katıldı. Bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Yaşamını yitirenler için olay yerine karanfiller bırakıldı.

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TERÖR BİR HANÇERDİR

Basın açıklaması yapan Sivas Divriği Yağbasan Köyü Derneği Başkanı Ertuğrul Çiçekoğlu, "Bizler 19 yıl boyunca yaptığımız anmalarda hep barış ve kardeşliğe vurgu yaparken terörü lanetledik, çünkü terör barış, hoşgörü ve ortak yaşam iradesinin yüreğine saplanan bir hançerdir, terörü besleyen ve işleyenler ise bu hançeri saplayan cellatlardır" dedi.