'Fırıncının tadilatı 19 kişiyi öldürdü' iddiası! Belediye tebligatla uyarmış: Orayı gerekirse yıkacağız

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı’nın A bloğu, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı. 19 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı apartmanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada binada ölenlerin yakınları, zemin kattaki fırında usulsüz tadilatlar yapıldığını ve binanın bu nedenle yıkıldığını öne sürdü. Fırın işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında gözaltı kararı verildi, ancak adreslerinde bulunamadı. Bunun üzerine Yağcı çifti hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi Mahmut Oktay Hartavi (63) ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplanan tüm delil, proje, fotoğraf ve videolar, nihai bilirkişi raporu için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne gönderildi. 5 kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan 35 sayfalık rapor daha sonra Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Raporun dosyaya girmesinin ardından soruşturma savcısı, binanın hem müteahhidi hem de statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi ile firari Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Mahmut Oktay Hartavi’nin, nihai bilirkişi raporuna göre binanın zemin raporu olmamasından, statik proje içeriğinin yeterli/uyumlu olmadığından, temel boyutları ve temel donatı alanının, temel zemin emniyet gerilemesinin ve kolon boyutlarının yetersiz, malzemenin kalitesiz kullanılmasından dolayı asli kusurlu gösterildiği belirtildi. Aynı iddianamede zemin kattaki fırının işletmecileri Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı’nın da fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesin projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği, yapılan bu tadilatlardan dolayı bina sakinlerinin depremden önce yaptıkları başvuru üzerine Kahramanmaraş 1’nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16 Nisan 2019 tarihli kararında tadilatların binayı zayıflattığının tespit edildiği ve tadilatların güçlendirme projesi ile yapılması gerektiğine karar verildiği, ancak şüpheli Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın bu süreçte mahkemenin eski hale getirme yönündeki kararının gereğini yapmadıkları, Fazilet Apartmanının A Blok ve B Blok şeklinde iki yapıdan oluştuğu, bu yapıların aynı dönemde aynı kişiler tarafından inşa edildiği, deprem sonucunda altında Akın Ekmek Unlu Mamulleri isimli iş yerinin olduğu A Blok'un yıkıldığı, ancak B Blok'un depremde yıkılmadığı bu nedenle Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın projeye aykırı ve statiği etkileyen yapmış oldukları tadilatların binanın yıkılmasına etki ettiği kaydedildi.

'2013'TE BELEDİYE ‘CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZ YOK’ DİYE TEBLİGAT GÖNDERMİŞ'

İlk duruşması mayıs ayında görülecek olan davanın avukatlarından Musa Eren Bayazıt, binada anneannesi Imış Akbaş'ı kaybettiğini, anne ve babasının ise yaralı kurtulduğunu söyledi. Binanın neden yıkıldığını ortaya çıkarmak için yaptıkları araştırmada, alt katta imara uygun olmayan tadilatlar yapıldığını, bunun da hem mahkemelerce hem de Kahramanmaraş Belediyesi'nce tespit edildiğine dair kararlara ulaştıklarını kaydeden Bayazıt, şunları söyledi:

"Bu binanın neden yıkıldığıyla ilgili yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda bir dava dosyası olduğunu öğrendik. Bu davada 2022 yılında bir mahkeme kararı verilmiş. Bina sakinleri fırın sahibinin yapmış olduğu imar ve ruhsata aykırı uygulamalardan dolayı fırın sahibini mahkemeye vermişler. Bu mahkemenin vermiş olduğu sonucunda da bu aykırılıkların giderilmesi için fırın sahibine süre verilmiş. Ancak bu fırın sahibi hiçbir şekilde mahkeme kararına uymayarak imara aykırı yapmış olduğu tadilatları gidermemiş. Bu yüzden bina da haliyle yıkılmış. Biraz daha araştırdığımızda 2013 yılında belediyenin de bu fırını incelediğini ve aynı aykırılıkları tespit ettiğini fark ettik. Belediye ruhsata aykırılıklar tespit etmiş ve 30 gün süre vermiş ancak fırın sahibi aykırılıkları gidermemiş. Yaklaşık 3-4 ay sonra da birinci katta oturan komşumuza tebligat gönderilmiş. Bu tebligatta da şu yazılmış, ‘Bu fırının yapmış olduğu ruhsata aykırılıkları gidermek için biz geleceğiz. Orayı gerekirse yıkacağız ve gereken tadilatları yapacağız. Sizin de can ve mal güvenliğiniz için zarar görmek istemiyorsanız buradan çıkın’ denilmiş. Ancak Belediye İmar İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü de gereğini yapmamış. Yani bir şekilde o dosya da kapanmış."

'BİLİNÇLİ TAKSİRLE DEĞİL, OLASI KASTLA YARGILANMALILAR'

Fazilet Apartmanı'nın 2 bloktan oluştuğunu, her iki binayı yapan müteahhidin ve kullanılan malzemelerin aynı olduğunu ancak alt katında fırın bulunan A bloğun yıkıldığını ifade eden Bayazıt, şöyle devam etti:

"Apartmanın altında 3 tane dükkan var. Bu 3 dükkanın arasındaki duvarları kırmak suretiyle birleştirmiş, yetmemiş asma kattaki duvarları da kırarak buraları da birleştirmiş. Apartmanın arkasındaki duvarı da kırarak asma kata kapı açmış. Bu şekilde binaya zarar verdiğinin tespiti yapılmış. Bunun dışında asma kata un yüklemiş yani her hafta sonu asma kata bir TIR un yüklüyor bu adam. Asma katın da zayıf olduğunu düşündüğümüzde binaya yüklediği yükü siz düşünün. Apartman sakinleri fırın sahiplerinin, fırın işletmecilerinin yapmış olduğu imara aykırı tadilatlar nedeniyle rahatsızlıklarını ve çözüm yollarını aramak için verdikleri hukuk mücadelesini ölenlerin yakınları olarak şu an biz veriyoruz. Şu anki aşamada iddianame düzenlendi, 19 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına sebep olan fırın işletmecileri bilinçli taksirle yargılanacak. Biz mahkeme sürecinde fırın işletmecilerinin bilinçli taksirle değil olası kastla yargılanmaları için gereken mücadeleyi vereceğiz. Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı’nın bir an önce bulunmasını talep ediyoruz ve mahkemeye getirilsin diyoruz. Fırın işletmecileri yaklaşık 250 gündür firar, suçu olmayan bir insan 250 gün boyunca firar olmaz, kaçmaz."