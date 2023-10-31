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18 yıllık vicdan azabına 25 yıl hapis

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#Erkan Can#Arzu Nihan Çelik#Cinayet
18 yıllık vicdan azabına 25 yıl hapis
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik’i öldüren Erkan Can, geçtiğimiz yıl Samsun’da polise teslim olarak cinayeti tüm detaylarıyla anlattı. Erkan Can ve yanındaki arkadaşını yargılayan mahkeme sanıklara 25’er yıl indirimsiz ceza verdi.

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İSTANBUL Fatih’te müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik 5 Mayıs 2004 günü evinin kapısının önünde öldürüldü. Cinayete iki kızı da tanık oldu. Arzu öğretmenin eşi Şerafettin Çelik uyuşturucu kaçakçılığı suçundan cezaevinde yatıyordu. Katil hiçbir zaman bulunamadı ve dosya faili meçhul olarak kapandı. Geçtiğimiz yıl Samsun’da polise giden eski hükümlü Erkan Can (52) cinayeti arkadaşı Ceyhan Özmaden’le birlikte işlediklerini, kendilerini Şerafettin Çelik’in azmettirdiğini anlattı.

KORKTUĞU İÇİN SÖYLEYEMEMİŞ

Vicdan azabı çektiğini söyleyen Erkan Can, bugüne kadar Şerafettin Çelik’ten korktukları için polise başvuramadığını söyledi. Tutuklanan Erkan Can ve Ceyhan Özmaden haklarından dava açıldı. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti Erkan Can ve Ceyhan Özmaden’i ‘azmettirenin belli olmaması halinde kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortakları hakkında tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanık hakkında da takdir indirimi uygulanmadı.

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#Erkan Can#Arzu Nihan Çelik#Cinayet

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