18 yaşındaki Sude'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Ailenin 'sağ el' detayını anlatmasıyla tutuklandı

Olay, önceki akşam İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Öztürk'ün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI



Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Öztürk gözaltına alındı. 3 çocuk babası olan ve boşandığı öğrenilen Öztürk, ifadesi sonrası serbest kaldı.

AİLENİN 'SAĞ EL' DETAYINI ANLATMASIYLA TUTUKLANDI

Sude’nin ailesi ise karakolda, sağ elini kullanan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk’ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Onur Öztürk, 'kasten öldürme' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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