MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri18 yaşındaki Sude Akarsu'nun sır ölümü
GeriGündem 18 yaşındaki Sude Akarsu'nun sır ölümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

18 yaşındaki Sude Akarsu'nun sır ölümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
18 yaşındaki Sude Akarsu'nun sır ölümü

İzmit'te Sude Akarsu (18), erkek arkadaşı Onur Ö.'nün (29) evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu. Akarsu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Onur Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sude Akarsu'nun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam İzmit'in Topçular Mahallesi, Hilal Sokak'ta meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Onur Ö.'nün evine giren ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, Onur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından Onur Ö. serbest kaldı.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Sude Akarsu, bugün Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

18 yaşındaki Sude Akarsunun sır ölümü

: İlginizi Çekebilir

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi