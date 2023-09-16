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18 yaşındaki Edanur Çoban'ı iş çıkışı pompalı tüfekle öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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#Kayseri#Melikgazi#Kadın Cinayeti
18 yaşındaki Edanur Çobanı iş çıkışı pompalı tüfekle öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 11:58

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) iş çıkışı pompalı tüfekle vurarak öldüren Gökhan Çatbaş'ın (21), nöbetçi mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi" dedi.

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Olay, 13 Eylül saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Çoban'ın öldüğü belirlendi, cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Edanur Çoban'ın, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirlenen Edanur Çoban'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı. Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi. Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü" dedi.

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#Kayseri#Melikgazi#Kadın Cinayeti

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