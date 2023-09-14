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Edanur Çoban eski sevgilisi tarafından katledildi! Detaylar ortaya çıktı: Bir tıkla silah

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#Kayseri#Cinayet#Polis
Edanur Çoban eski sevgilisi tarafından katledildi Detaylar ortaya çıktı: Bir tıkla silah
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 13:40

Kayseri'de on sekiz yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında silah ile vurularak öldürüldü. Osman Ç.'nin Edanur'u takip ettiği ve cinayette kullandığı tüfeği internetten satın aldığı öğrenildi.

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Kayseri'de dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve üniversite zamanında ailesine yük olmamak için bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban (18), evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Edanur Çoban eski sevgilisi tarafından katledildi Detaylar ortaya çıktı: Bir tıkla silah

 

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AV TÜFEĞİNİ İNTERNETTEN ALMIŞ

Edanur Çoban ile Gökhan Ç.'nin 1.5 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı, Edanur'un olaydan 1 hafta önce ayrılmak istediği öğrenildi. Ayrılma teklifini kabul etmeyen Gökhan Ç. ise, internetten av tüfeği satın aldı. Aldığı tüfeği sırt çantasına saklayan katil zanlısı, işten çıkış saatini bildiği Edanur'u işyerine yakın bir yerde beklemeye başladı. Aracını da park eden Gökhan Ç., talihsiz kızı iş çıkışı takip etti. Kimsenin olmadığı bir yerde bir yerde çantasından tüfeği çıkaran Gökhan Ç., ateş açtı.

Edanur Çoban eski sevgilisi tarafından katledildi Detaylar ortaya çıktı: Bir tıkla silah

 

AVANOS'TA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracıyla Nevşehir'e kaçan Gökhan Ç.'yi burada yakalayarak gözaltına aldı.

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#Kayseri#Cinayet#Polis

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