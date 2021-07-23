18 yaşında yaşama veda etti... Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Barajı Gölü’nde meydana geldi. Şanlıurfa’daki askerlik görevini bitirip Adıyaman’a dönen kuzenini görmek için gelen Mustafa Kalkan, kuzeniyle birlikte serinlemek için Atatürk Barajı Gölet’ine geldi. Burada suya giren iki kuzenden Kalkan, bir süre sonra gözden kayboldu. Kuzeninin haber vermesiyle olay yerine sağlık görevlileri ve Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından Kalkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kalkan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.

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