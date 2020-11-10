18 yaş altı E-Devlet kullanabilir mi? 18 yaşından küçükler E-Devlet şifresi alabiliyor mu?

E-Devlet şifresi 18 yaş altı kişiler tarafından da alınabilmektedir. 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır) başvuru yaptıklarında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabiliyor.

Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilecekler. Bu durumlar haricinde başkaları adına şifre alınması mümkün değildir.