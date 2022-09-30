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18 gün önce evlenmişti... Denizli'de kahreden ölüm: Üzerine devrilen duvarın altında kaldı

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#Denizli#Tavas#Feci Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 13:58

Denizli’nin Tavas ilçesinde komşusunun uzattığı mısırı almak için eğilen 25 yaşındaki Pınar İlkinci, üzerine devrilen duvarın altında kaldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Pınar İlkinci'den geriye ise düğününde çekilen mutluluk görüntüleri kaldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Horasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede doğup büyüyen 25 yaşındaki Pınar İlkinci, 11 Eylül'de Ömer İlkinci ile evlenerek Denizli il merkezine yerleşti.

Düğünün ardından akraba gezmesi için eşiyle birlikte mahalleye gelen İlkinci, sokakta yürürken komşusunun kendisine uzattığı mısırı almak için eğildi.

Bu sırada bir tarafında silaj yığını bulunan duvar, Pınar İlkinci'nin üzerine devrildi. İlkinci'nin çöken duvarın altında kaldığını gören komşusunun yardım çığlıkları üzerine yardıma koşan vatandaşlar, İlkinci’yi kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kanlar içinde kalan Pınar İlkinci’yi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İlkinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Akraba gezmesi için geldiği kırsal mahallede üzerine devrilen duvarın altında hayatını kaybeden Pınar İlkinci'den geriye 11 Eylül'de yapılan düğününde kayda alınmış mutluluk görüntüleri kaldı. Görüntü ve fotoğraflarda İlkinci ve eşi Ömer İlkinci'nin akrabalarıyla birlikte düğünde karşılık oynadığı anlar yer aldı.

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#Denizli#Tavas#Feci Ölüm

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