‘18 faili meçhul’de gerekçeli karar: ‘İnandırıcı delil yok’

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Susurluk hükümlüsü eski özel harekâtçı polis Ayhan Çarkın’ın itirafları üzerine, 1990’lı yıllarda işlenen 18 faili meçhul cinayetle ilgili olarak aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin’in de bulunduğu 19 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak kasten öldürme” suçundan dava açılmıştı. Mahkeme, 2019 yılında tüm sanıkların beraatına karar verdi. İstinaf mahkemesi dosyadaki bazı eksiklikler nedeniyle kararı bozdu. Bozma sonrası yeniden yapılan yargılamada davaya bakan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs 2023’te bir kez daha kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından sanıkların beraatına karar verdi.

SİLAHLAR İRTİBATLI

Açıklanan 318 sayfalık gerekçeli kararda maktuller Behçet Cantürk ile Fevzi ve Salih Aslan’ın öldürülmesinde kullanılan silahların irtibatlı olduğu, yine Medet Serhat ve Yusuf Ekinci’nin öldürülmesinde kullanılan silahların da irtibatlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Çarkın’ın ifadelerinin bazı olaylara ait delil ve tespitlere aykırı olduğu gibi, bazı olaylar yönünden ise ifadelerinin kendi içinde çeliştiği, hatta 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan duruşmada ise tüm ifadelerinden döndüğüne dikkat çekildi. Maktul Tarık Ümit ile eski MİT mensubu Mehmet Eymür tarafından gerçekleşen ve bant kaydına alınan, Susurluk çetesinin eylemlerine ilişkin bant kaydıyla ilgili de “Tarık Ümit’in beyanları ile görgü tanıklarının anlatımları arasında bariz bir çelişki bulunmaktadır. Bu çelişkiler nedeniyle bant çözümlerine itibar edilmemiştir” denildi.