178 oyla BM Genel Kurulu’nun başında

Birleşmiş Milletler BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, Türkiye’nin de içinde bulunduğu “Batı Avrupa ve diğer devletler” grubundan başkanlığa seçildi. Bu gruptaki ülkeler arasında uzlaşıya gidilebilseydi, Bozkır Genel Kurul’da oylama yapılmaksızın konsensüsle başkanlığa getirilecekti. Ancak Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Ermenistan’ın itirazı nedeniyle “Batı Avrupa ve diğer devletler” grubu içinde uzlaşı sağlanamadı ve bu nedenle Genel Kurul’da oylama yapıldı. Bozkır süreci şöyle değerlendirdi:

* “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olayda 178 oy almak hemen hemen hiç görülmedi. 192 üye arasından 178 oy almak büyük bir başarı. Tüm dünyada da büyük bir destek görüldü. Dün akşamdan itibaren bir heyecan yaratıldı. Bunu, ülkemin dünya çapında saygınlığının bir tezahürü olarak görüyorum. Benim ve ailem için büyük bir onur. Esas önemli olan, böyle bir konumda ülkemizin anılmasıdır.

ERDOĞAN SORDU: KİM YÖNETİYOR

* 2014’te AB Bakanı’yken BM Genel Kurulu Salonu’nda otururken, Cumhurbaşkanımız ‘Genel Kurul’u kim yönetiyor?’ diye sordu. Biz de ‘Arjantin yönetiyor’ dedik. ‘Biz niye genel kurul başkanı olmuyoruz?’ dedi. Orada 2014 yılının eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Dışişleri Bakanımızın da yoğun çabalarıyla adaylığımızı 2014’te koyduk, isim belirtilmeksizin. Sonra eylül ayında Cumhurbaşkanımız benim ismimi teveccüh gösterdi ama bu uzun vadeli bir planlamaydı. Batı Grubu’ndan adaylığımızı koyduk. 30 ülkeli Batı Grubu’ndan tek aday olarak onaylanmayı sağladık. Genelde tek aday çıkmaz. Bunlar ülkemize olan güven, bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı.

ÜÇ ÜLKE SESSİZLİK SÜRECİNİ KIRDI

* Kolay bir kampanya olmadı. Tek aday olarak girmemize rağmen genel kurul toplanamadığı için sessizlik süreci yoluna başvuruldu. Bir ülke karşı çıktığı zaman bozulacak bir süreçtir. 3 ülke sessizlik sürecini kırdı. Kırdıkları gibi de o günle dün arasındaki dönemde çok yoğun bir kampanya yürüttüler. Amaç da tek aday olduğum için, başka bir aday da yok ama, ‘Türkiye az oy alsın, mümkünse çoğunluğun altına düşsün’ kampanyasıydı bu. Bu çok yakışıksız bir kampanyaydı. Çünkü Batı Grubu’nun oy birliğiyle desteğini almış bir genel kurul başkan adayının o Batı Grubu’nun o ayki başkanı Yunanistan tarafından, maalesef sessizlik süreci kırıldı. Bu 178 oyun önemi burada ortaya çıkıyor.

* 178 oy bir anlamda bizim sessizlik sürecimizi kıran 3 ülke ile sonradan açıklamalar yapan bazı ülkelere en güçlü cevaptır. Bundan sonra başka hiçbir şey söylemeye de gerek yok.”

VİDEOKONFERANS YOLUYLA TOPLANACAK

Volkan Bozkır, zirve toplantılarının bu sene bütün liderlerin katılımıyla olmayacağını dile getirerek şu bilgileri verdi: “Çünkü bir zirveye yaklaşık 10 bin kişi geliyor demektir. Dolayısıyla bu sene videokonferansla yapma planları vardı. Buna itiraz ettik. Dedik ki ‘Genel Kurul’da yapacağız ve her ülke masasında bir ülke temsilcisi oturacak. Genel Kurul Başkanı, bir ülke başkanını anons edecek. Eskiden nasıl yürüyerek kürsüye gelip konuştuysa şimdi de yine o mesajı ekranda çıkacak, Genel Kurul ortamında dünyaya mesajını verecek, ülkelere mesajını verecek. Birkaç ay sonra eğer bir ortam olur da bu zirve, liderlerin bizzat katılımları ile gerçekleşebilirse onu da mutlaka yapacağız.’ Bunları kabul ettirdik.”

ABD: TÜRKİYE İÇİN GURUR GÜNÜ

ABD Büyükelçiliği, Volkan Bozkır’ın yeni görevi hakkında “BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen ilk Türk diplomat olan Büyükelçi Volkan Bozkır’ı kutlarız. 75. BMGK Başkanı olarak göstereceğiniz liderliğin, uluslararası barış ve refahı ileri bir noktaya taşımasını dileriz. Türkiye için gurur dolu bir gün” açıklamasını paylaştı.

KURUL DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLIYOR

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetmek ve Kurul’un işleyişini düzenlemek görevli. Genel Kurul ayrıca her yıl BM’nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor. 193 ülkenin üye olduğu BM Genel Kurulu’nda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. Dünya liderleri, her yıl eylülde BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunları ve ülkelerinin politikalarını konuşuyor. BM 75’inci yılını kutlarken Genel Kurul toplantılarına Bozkır ile birlikte Türkiye’nin başkanlık etmesi özel anlam taşıyor. BM Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed Bande, salgın nedeniyle liderlerin New York’a gitmesinin şimdilik mümkün olamayacağına işaret etmişti.