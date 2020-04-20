İSTİHBARAT SERVİSİ
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173 bin 500 kaçak maske
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt ve Ümraniye’de H.B., İ.K., R.K., V.K. ve Z.B.’nin tekstil atölyesi olan işyerlerinde, izinsiz ve belgesiz maske üreterek stokladığı bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri atölyeye baskın düzenledi. Biri dört katlı olan atölyelerin tamamında maske üretimi yapıldığını gören jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 950 bin lira olan 173 bin 500 adet maske ele geçirdi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan işyeri sahibi 5 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen 173 bin 500 maske ise İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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