173 bin 500 kaçak maske

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan işyeri sahibi 5 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen 173 bin 500 maske ise İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.