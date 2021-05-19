17. yüzyıldan kalma Osmanlı kılıcı... Değeri 45 bin Euro

27 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan müzayedede döneminin ünlü kılıç ustası Hacı Sungur’un imzasını taşıdığı ifade edilen kılıç için başlangıç fiyatı olarak 45 bin euro isteniyor. Almanya’da ‘Türk Savaşları’ diye tabir edilen dönemde ele geçirildiği belirtilen son derece değerli kılıcın bir örneğinin de Dresden Müzesi’nde bulunduğu ifade ediliyor. Online olarak da katılma imkânı bulunan, Osmanlı’ya ait 106 parçadan oluşan müzayede satışında ayrıca çeşitli takılar, hançer ve kamalar, el yazma kitaplar ile koleksiyonluk ateşli silahlar yer alıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara