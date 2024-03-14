17 yaşındaki motosikletli Didem'in kahreden ölümü

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Didem Nur Güvenç'in kullandığı 07 ACM 791 plakalı motosiklet ile T.Ü. (65) yönetimindeki 07 HDC 68 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Güvenç çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Didem Nur Güvenç kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü T.Ü. jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.