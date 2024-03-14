×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

17 yaşındaki motosikletli Didem'in kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alanya#Kaza
17 yaşındaki motosikletli Didemin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 10:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada Didem Nur Güvenç (17) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Didem Nur Güvenç'in kullandığı 07 ACM 791 plakalı motosiklet ile T.Ü. (65) yönetimindeki 07 HDC 68 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Güvenç çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Didem Nur Güvenç kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü T.Ü. jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Kaza

BAKMADAN GEÇME!