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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

17 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

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17 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gün önce akşam saatlerinde evden ayrılan 17 yaşındaki gençten 72 saattir haber alınamıyor.

Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Ali Tekeli, 20 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde, 'markete gidiyorum' diyerek evden çıktı. Eve gelmeyen oğlunu arayan ve çağrılarına cevap alamayan anne Arife Tekeli, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp ihbarında bulundu. Oğlunun en son markette görüldüğünü ifade eden Tekeli, "Daha sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Jandarma karakoluna gidip kayıp ilanı verdik. Allah'ım inşallah sağ salim yavrumu bize bağışlar" diye konuştu.

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