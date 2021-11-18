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17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü! 24 yıl hapis cezası verildi

#Elazığ#Kadın Cinayeti#Emine Fulya Akçelebi
17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebiyi 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü 24 yıl hapis cezası verildi

Elazığ'da barakada tartıştığı kız arkadaşı Emine Fulya Akçelebi’yi (17) 10 bıçak darbesiyle öldüren Salih Yılmaz Coşkun (21), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 8 Nisan'da Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta meydana geldi. Bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi ile Salih Yılmaz Coşkun arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından arkadaşlarını telefonla arayan Salih Yılmaz Coşkun, “Sevgilimi öldürdüm” dedikten sonra kaçtı. Coşkun'un arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Emine'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Saklandığı dedesinin evinden yakalanıp gözaltına alınan Salih Yılmaz Coşkun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KEŞKE ORADA BEN ÖLSEYDİM'

Salih Yılmaz Coşkun hakkında 'kasten öldürme' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına Salih Yılmaz Coşkun, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Yılmaz Coşkun savunmasında, "Bir anda oldu. Çok pişmanım. Vicdan azabı duyuyorum. Hakaret, küfretmesiyle gelişen bir olay söz konusudur. Keşke orada ben ölseydim” dedi.

Emine Fulya Akçelebi’nin ailesinin avukatı İbrahim Gök, sanığın, maktulün içeceğine uyuşturucu katıp cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, "Maktul kendine gelip tepki gösterince 10 bıçak darbesiyle canavarca katletmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

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Mahkeme, Salih Yılmaz Coşkun’u adam öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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#Elazığ#Kadın Cinayeti#Emine Fulya Akçelebi

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