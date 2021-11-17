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Gaziantep'te kadın cinayeti! Esra Maş, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü

#Gaziantep#Kadın Cinayeti#Esra Maş
Gaziantepte kadın cinayeti Esra Maş, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Gaziantep’te, Hasan Maş (35), anlaşmazlık yaşadığı ve kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi Esra Maş’ı (31), çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ölen kadının babası Mustafa Demiraslan, "Artık kadın cinayetleri son bulsun" dedi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Oğuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep’te yaşayan 5 çocukları bulunan 10 yıllık evli Hasan-Esra Maş çifti, yakınlarını ziyaret etmek için Oğuzeli’ne bağlı Oğuzlar Mahallesin’e gitti. İddiaya göre, bir süredir anlaşmazlık yaşayan çift, otomobilde yaşları 2 ile 9 arasında değişen 5 çocuğunun yanında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Esra Maş’ın boşanmak istediğini söylediği Hasan Maş, yanındaki tabancayla eşine ateş açmaya başladı. Esra Maş, çocuklarının gözü önünde başına ve vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken, Hasan Maş ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden kadının cansız bedenini morga kaldırırken, kaçan Hasan Maş ise bir süre sonra yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

’ÖZÜR DİLEYİP, ESRA’YI YİNE GÖTÜRDÜ’

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Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 5 çocuk annesi Esra Maş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından Oğuzeli İlçe Mezarlığına defnedildi.

Gaziantepte kadın cinayeti Esra Maş, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Kızının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Mustafa Demiraslan, torunlarının annesiz kaldığını belirtip, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Kızının anlaşmazlık yaşadığı eşinden boşanmak istediğini ve bunu dile getirdiği için öldürüldüğünü belirten Demiraslan, "Kadın ölümlerinin sonu gelsin yeter artık. Ceza indirimleri ile bunlar çıkınca yine aynı şeyleri yapıyorlar. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Yeter artık. Bizim, torunlarımızın, akrabalarımızın canını yaktı, onun da canı yansın. Kızım bana yaşadıklarını anlatınca boşanmasını söyledim. Yanıma geldi ama katil damadım gelip özür dileyip Esra’yı yine götürdü. 5 çocukları vardı ve düzeleceklerini umuyordum. Ama yine düzelmedi ve sonu böyle oldu. Devletimizden tek istediğim bu kadın cinayetleri durdurulsun" diye konuştu.

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#Gaziantep#Kadın Cinayeti#Esra Maş

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