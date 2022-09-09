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17 yaşındaki Efe'den acı haber: Kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

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#Efe Bazu#Deniz#Edirne
17 yaşındaki Efeden acı haber: Kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 15:21

İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi Efe Bazu (17), hayatını kaybetti. Bazu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi. Efe Bazu, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi.

17 yaşındaki Efeden acı haber: Kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Bazu, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bazu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi.

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TABUTUNA FORMA SERİLDİ

Efe Bazu'nun tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu. Ailesi ve arkadaşları Efe'nin tabutunun başında gözyaşı döktü. Efe Bazu'nun cenazesi, Yörüker Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

17 yaşındaki Efeden acı haber: Kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

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#Efe Bazu#Deniz#Edirne

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