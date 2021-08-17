17 Ağustos Depremi'nde Avcılar'da hayatını kaybedenler anıldı

Avcılar Kent Konseyi'nin Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde düzenlediği anma töreninde, 17 Ağustos Depremi'nde Avcılar'da ölen 246 kişinin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 22 yıldan bu yana aynı yerde aynı dileklerde bulunduklarını ve bir daha benzer acıların yaşanmaması için sağlam yapılara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

CHP Milletvekili Özgür Karabat da, yerel ve merkezi yönetimin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise 2029'a kadar ilçede sağlam olmayan yapı bırakmama sözünü verdiklerini söyledi.

Depremde, kız kardeşi Gülten'i kaybeden Şehnaz Çelik de, o günkü acının hala taze olduğunu vurguladı.

Törene katılanlar anıta karanfiller bırakıp, dua etti.

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