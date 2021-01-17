169 kişi arıyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Uğur Tolun (51), çarşamba günü Kartepe ilçesindeki evinden ayrıldı.

Kamyoneti ile gezmeye çıkan Uğur Tolun’dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH'nin karla kaplı dağlarda yaptığı tüm aramalara karşın Dr. Tolun'a ulaşılamadı.

Dün sabah JAK, AFAD, AKUT ve İHH ekipleri, yaptıkları toplantının ardından 169 kişilik ekiple Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Geyik Alanı, Uçurtma Tepesi ve Kartepe’nin en yüksek noktası olan antenler bölgesinde arama çalışması başlattı.