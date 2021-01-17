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Gündem
Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU / DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

169 kişi arıyor

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169 kişi arıyor
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Kartepe’de 169 kişilik arama kurtarma ekibi, çarşamba gününden beri kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun’un bulunması için çalışma başlattı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Uğur Tolun (51), çarşamba günü Kartepe ilçesindeki evinden ayrıldı. 

Kamyoneti ile gezmeye çıkan Uğur Tolun’dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH'nin karla kaplı dağlarda yaptığı tüm aramalara karşın Dr. Tolun'a ulaşılamadı. 

169 kişi arıyor

Dün sabah JAK, AFAD, AKUT ve İHH ekipleri, yaptıkları toplantının ardından 169 kişilik ekiple Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Geyik Alanı, Uçurtma Tepesi ve Kartepe’nin en yüksek noktası olan antenler bölgesinde arama çalışması başlattı. 

169 kişi arıyor

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