162 bin polisle bayram denetimi

Soylu bayram mesajında şunları söyledi: “29 Temmuz ve 4 Ağustos arasında 7/24 çalışma esasına göre, 77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli, trafik güvenliğini temin etmek maksadıyla görev başında olacak. Habersiz şekilde bin 436 yolcu otobüsünü denetleyecek 718 sivil personeli ve rotasını belirledik. 89 saat helikopter, bin 233 saat dron kullanma prensibiyle hava denetimlerinin ağırlığını artırdık.” İstanbul Jandarma Komutanlığı da Kurban Bayramı nedeniyle denetimleri arttırdı. Denetime 326 tim ve 4 bin 692 personel katıldı. Eşzamanlı olarak Maslak’ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı’ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile denetim yapan ekiplere havadan destek sağlandı.

UZUN YOLA ÇIKACAKLAR 'YOL HİPNOZU’NA DİKKAT

Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücüleri yol hipnozuna karşı önlem almaları konusunda uyaran İstanbul Gelişim Üniversitesi´nden Psikiyatrist Dr. Dr. Onur Okan Demirci, “Uzun yolculuklarda yoldaki çizgilere baktıkça gelişen hipnotik trans haline yol hipnozu diyoruz. Sürücü yarı uyku moduna geçiyor. Yarı uyku modunda beyin birtakım işlevleri yerine getiremez, yavaşlar. Buna beyaz çizgi ateşi de diyebiliriz” diye konuştu. Araçta uyku bastırması durumuna karşı uyanık olmak gerektiğini vurgulayan Demirci, “Sık sık mola verin, araçtan inin, dikkatli bir şekilde yürüyün, klima kullanıyorsanız bir süre camı açın. Dinlediğiniz müziğin sesini açıp bazen değiştirin. En güvenli yöntem birden fazla şoförle yola çıkmaktır” dedi. Uyku getiren ilaç kullanmamayı tavsiye eden Demirci, “Ağır yemeklerden kaçının. En riskli olanı ise 4 saatten az uyuyup yola çıkmaktır, araştırmalara göre kaza riski böyle ortaya çıkıyor. 6 ila 8 saat kadar uyumuş olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı. (DHA)