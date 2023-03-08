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16 yaşındaki Şevval Nur'dan 19 gündür haber yok

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#Şevval Nur Beyter#İstanbul#Adana
16 yaşındaki Şevval Nurdan 19 gündür haber yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 10:15

İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğundan ailesi 19 gündür haber alamazken, aile kızının Adana’ya gelmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

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Anne ve babası ayrı olan 16 yaşında İstanbul’da yaşayan Şevval Nur Beyter’den annesi Nursel Sarı (33) bir türlü haber alamıyor. 17 Şubat günü evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızının canından endişen eden anne Sarı, kızının en son bir arkadaşına “başım belada bana 8 bin lira lazım” diye mesaj attığını söyledi.

16 yaşındaki Şevval Nurdan 19 gündür haber yok

"DAHA ÖNCE DE EVİ TERK ETMİŞTİ"

Anne Sarı bu mesaj nedeniyle kızının hayatından endişe ettiğini 19 gündür haber alamadıklarını belirterek, “Kızım Adana’ya gitmiş olabilir. Daha önce de evden ayrılmış Adana’da arkadaşlarının yanında bulmuştuk. Şimdi yine orada olabilir. Ama kaybolduğu günden bu güne haber alamıyoruz. Ne olur kızımı gören haber versin” dedi.

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#Şevval Nur Beyter#İstanbul#Adana

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