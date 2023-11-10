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16 yaşındaki lise öğrencisine dehşeti yaşattı! İğrenç anlar saniye saniye görüntülendi

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#Bursa#Taciz#Okul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 11:16

Bursa’da, D.Ç.(16) isimli liseli kızı okul yolunda takip edip elle taciz eden Hüseyin Raci (25), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Sorgusunda, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım” dediği öğrenilen Raci, tutuklandı.

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Olay, 1 Kasım’da saat 08.30 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı.

Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti. Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçtı. Kızın yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

16 yaşındaki lise öğrencisine dehşeti yaşattı İğrenç anlar saniye saniye görüntülendi

ÖZEL EKİP KURULDU

Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri ancak kimliğini tespit edemedikleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Polis, şüpheliyi, önceki gün olay yerinin yakınlarında devriye gezerken, güvenlik kamerası görüntülerinden tanıyıp gözaltına aldı. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli Hüseyin Raci emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etti. Şüphelinin ifadesinde, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi tutamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

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İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 yaşındaki lise öğrencisine dehşeti yaşattı İğrenç anlar saniye saniye görüntülendi

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#Bursa#Taciz#Okul

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