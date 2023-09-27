16 ilde uyuşturucu operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 99 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 110 kg metamfetamin, 250.000 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 7,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda:1 kg esrar 0,4 kg metamfetamin, 11,5 kg bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 32 kişi yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 12 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 kişi yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 23 kişi yakalandı.

"ZEHİR TACİRLERİNİ ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 10 kişi yakalandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 0,5 kg esrar, 0,5 kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek! Aziz milletimiz bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."