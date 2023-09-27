16 ilde uyuşturucu operasyonu... Bakan Yerlikaya duyurdu: 99 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 110 kg metamfetamin, 250.000 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 7,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda:1 kg esrar 0,4 kg metamfetamin, 11,5 kg bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 32 kişi yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 12 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 kişi yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 23 kişi yakalandı.
"ZEHİR TACİRLERİNİ ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 10 kişi yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 0,5 kg esrar, 0,5 kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek! Aziz milletimiz bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."
İSTANBUL, ORDU, BURSA, HAKKARİ, ZONGULDAK, ELAZIĞ, KIRIKKALE, MUĞLA, AFYON, AKSARAY, GİRESUN, UŞAK, BALIKESİR, DENİZLİ, MANİSA VE BOLU OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 İLDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 99 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 27, 2023
❌#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/FoZomx0bTk