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15’ine basacaktı

Güncelleme Tarihi:

#Maçka#Trabzon#PKK
15’ine basacaktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 07:00

Trabzon'da, yaklaşık 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül 15’inci doğum gününde unutulmadı.

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ASLA UNUTULMAYACAK

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla tüm Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Takipçiler, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla paylaştı. 

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#Maçka#Trabzon#PKK

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