1537 çeşit ata tohumu korumada

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen “Tarımda Kadın Emeği Zirvesi”ne katılan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

12 BİN ÇEŞİT BİTKİ

“Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken, Türkiye’de 12 bin çeşit bitki yetişiyor. Coğrafyanın bu zenginliği bir ayrıcalık olduğu kadar, onu korumak da herkes için mühim bir sorumluluktur. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. 2017’den bu yana 1537 çeşit ata tohumunu, gen bankalarında koruma altına aldık. 37 yerel çeşidi de tescil edilerek kayıt altına aldık. Bildiğiniz gibi, geleceğimizin güvence altına alınması için doğa temelli, sürdürülebilir üretim modelleri esastır. Böyle bir üretim de ancak bölgesel koşullara ve iklime uygun yerel tohumların kullanılmasıyla mümkün olabilir.

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PROJELERİNİZDE DESTEKÇİNİZİM

Tarlada, hasatta, nakliyede ve depolamada gıda kaybını önleyecek kalıcı çözümler üreteceğiniz kanaatindeyim. Bu noktada, aile çiftçiliği de hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de sürdürülebilir tarımda önemli bir güçtür. Topraklarımıza bir anne şefkatiyle sahip çıkan siz değerli kadın çiftçilerimizin ve tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü şimdiden tebrik ediyorum. Tüm sorunlarınızın çözümünde ve projelerinizde destekçiniz olduğumu bilmenizi istiyorum.”