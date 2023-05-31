1500 köy okulu aynı anda açıldı

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Özer, törende özetle şunları söyledi: “Köylerimizin eğitimle buluşturulmasıyla ilgili bir özlemi son iki yılda Bakanlık olarak öncelik verdiğimiz projelerden birisi olarak sisteme dahil ettik. Bakanlıktaki önceliğimiz üç temel noktaydı. Birincisi, okulöncesi eğitim. Okulöncesi seferberliği başlattık. Göreve geldiğimde Türkiye’de 2 bin 782 tane anaokulu vardı. 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktık. Sadece yeni binaları yapmadık.

Aynı zamanda atıl binaları revize ettik, tahsis ettik, bilim sanat merkezlerinin gündüz kısımlarını kullandık. Ama en önemlisi her okuldaki boş sınıfları da okulöncesine kazandırdık. Kim derdi ki köylerdeki okullarımız sadece çocuklar için değil halk için de eğitim veren yerler olsun. Geriye dönüp baktığımızda yaptığımız en güzel projelerden biriydi diyebilirim. 2023 sonuna kadar biz olsak da olmasak da tüm köy okulları açılacak.”