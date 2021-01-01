MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri15 yaşındaki iki çocuk tüfekle yakalandı!
GeriGündem 15 yaşındaki iki çocuk tüfekle yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf AĞAŞE - DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 22:16 | Son Güncelleme:

15 yaşındaki iki çocuk tüfekle yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 yaşındaki iki çocuk tüfekle yakalandı!
Abone Olgoogle-news

Kayseri’de, sokağa çıkma kısıtlamasında ellerindeki tüfeklerle dışarı çıkan 15 yaşındaki 2 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki Seyyid Burhaneddin mezarlığında meydana geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta ellerinde tüfekle yürüyen 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, mezarlıkta elinde tüfek bulunan Y.S. (15) ve B.Ç.yi (15) yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ile 2 çocuk arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu Y.S. ve B.Ç., ellerindeki tüfeklerle yakalandı. Y.S. ve B.Ç., polis merkezine götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle