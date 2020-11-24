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Güven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

15 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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15 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
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Sakarya'da üvey babası Mustafa Yavuz’u silahla vurarak öldüren 15 yaşındaki E.K'nın ifadesi ortaya çıktı. E.K. ifadesinde, üvey babasının annesine şiddet uyguladığını, üzerine doğru gelince rastgele ateş ettiğini söyledi.

Olay, geçen hafta cuma gecesi Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1151 Nolu Sokak'ta meydana geldi. E.K., üvey babası Mustafa Yavuz'u tabanca ile ateş ederek öldürdü. E.K. olayın ardından gözaltına alınırken, tabancanın üvey babasına ait olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı. 

E.K. savcılıkta verdiği ifadesinde, evde annesi Ö. Y. (38), üvey babası Mustafa Yavuz ve üvey kardeşi S.Y. (16) ile yaşadıklarını söyledi. Üvey kardeşi S.Y. ile birlikte üvey babası Mustafa Yavuz'un tamirhanesinde çalıştığını ifade eden E.K., üvey babasının 3 aydan beri annesi ve kendisine şiddet uygulandığını belirtti.

"ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMEDİM"

E.K., "Üvey babam son dönemde sürekli şiddet uygulamaya başlamıştı. Anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine evde tartışma çıktı. Evde yaşanan arbedenin ardından üvey babam üvey kardeşimi de alarak evden çıkıp gitti. Bir saat sonra geri döndüğünde tartışma yeniden başladı. Tartışma başlayınca üvey babamın evdeki silahının yerini biliyordum. Aldım ve üzerime yürümeye başladığında rastgele ateş ettim. Üvey babam yere yığıldı. Öldürme kastıyla ateş etmedim" dedi.

Mustafa Yavuz’un önceki eşinden olan oğlu S.Y. ise ifadesinde cinayeti görmediğini, silahın ateşlendiği sırada başka bir odada olduğunu söyledi.

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